Світоліна та Костюк складними перемогами стартували на престижному турнірі в Цинциннаті

Обом українкам довелося провести на корті по три сети.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до другого кола турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

На старті основної сітки Світоліна обіграла китаянку Яфань Ван, а Костюк впоралася з бельгійкою Елізе Мертенс.

Обом українкам для перемоги знадобилося по три сети. Еліна провела на корті 2 години 11 хвилин та виграла з рахунком 5:7, 6:3, 6:2. Марта витратила 2 години 20 хвилин і завершила матч з рахунком 6:4, 2:6, 6:4.

Огляд матчу Мертенс – Костюк

В 1/16 фіналу Світоліна зіграє проти переможниці протистояння між італійкою Лучією Бронцетті та "нейтральною" білорускою Вікторією Азаренко.

Наступною суперницею Костюк стане новозеландка Лулу Сан, яка цього року дійшла до чвертьфіналу на Wimbledon. Наприкінці липня Марта перемагала її в першому колі тенісного турніру Олімпіади-2024 в Парижі.

Крім Світоліної та Костюк, в одиночному розряді турніру в Цинциннаті виступатимуть ще дві українки – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. У першому раунді Ястремська зустрінеться з чешкою Кароліною Муховою, а Калініна позмагається з експершою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії.

Раніше повідомлялося, що Костюк обіграла Світоліну у другому колі турніру WTA 1000 у канадському Торонто. Проте вже в наступному матчі Марта поступилася американці Еммі Наварро (5:7, 5:7) та не змогла вийти до чвертьфіналу.

Перед цим, на Олімпійських іграх-2024, Еліна вибула в 1/8 фіналу від чешки Барбори Крейчикової, а Марта зупинилася у чвертьфіналі, драматично програвши майбутній фіналістці, хорватці Донні Векич.

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