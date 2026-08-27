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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026

Українка та її чоловік зазнали драматичної поразки від Белінди Бенчич та Флавіо Коболлі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Гаель Монфіс та Еліна Світоліна

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, не зуміли вийти до фіналу змішаного парного турніру US Open-2026.

У півфіналі Еліна та Гаель поступилися Белінді Бенчич (Швейцарія) та Флавіо Коболлі (Італія). Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 1:2 (5(9):4(7), 1:4, 5:10).

Зазначимо, що в першому раунді міксту Світоліна і Монфіс перемогли дует Александра Еала (Філіппіни) / Фелікс Оже-Альясім (Канада), а в чвертьфіналі виявилися сильнішими за тандем Катержина Синякова (Чехія) / Генрі Паттен (Велика Британія).

Додамо, що Еліна та Гаель вперше грали в одній парі на офіційних змаганнях.

Попереду Світоліну та Монфіса чекає виступ в основній сітці одиночного розряду US Open-2026.

У підсумку переможцем міксттурніру US Open-2026 став чеський дует Кароліна Мухова / Якуб Меншик, який у фіналі здолав тандем Бенчич / Коболлі — 2:1 (6:3, 1:6, 10:6).

Раніше повідомлялося, що Монфіс розчулив до сліз Світоліну своєю прощальною промовою на Roland Garros.

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