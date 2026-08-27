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Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026
Українка та її чоловік зазнали драматичної поразки від Белінди Бенчич та Флавіо Коболлі.
Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, не зуміли вийти до фіналу змішаного парного турніру US Open-2026.
У півфіналі Еліна та Гаель поступилися Белінді Бенчич (Швейцарія) та Флавіо Коболлі (Італія). Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 1:2 (5(9):4(7), 1:4, 5:10).
Зазначимо, що в першому раунді міксту Світоліна і Монфіс перемогли дует Александра Еала (Філіппіни) / Фелікс Оже-Альясім (Канада), а в чвертьфіналі виявилися сильнішими за тандем Катержина Синякова (Чехія) / Генрі Паттен (Велика Британія).
Додамо, що Еліна та Гаель вперше грали в одній парі на офіційних змаганнях.
Попереду Світоліну та Монфіса чекає виступ в основній сітці одиночного розряду US Open-2026.
У підсумку переможцем міксттурніру US Open-2026 став чеський дует Кароліна Мухова / Якуб Меншик, який у фіналі здолав тандем Бенчич / Коболлі — 2:1 (6:3, 1:6, 10:6).
Раніше повідомлялося, що Монфіс розчулив до сліз Світоліну своєю прощальною промовою на Roland Garros.