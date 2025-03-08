Світоліна та ще дві українки вийшли до третього кола престижного турніру в Індіан-Веллсі

Боротьбу за трофей продовжують Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська вийшли до третього кола на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Ястремська (№46 WTA), яка на старті змагань впевнено перемогла китаянку Юе Юань (№68 WTA), у другому раунді обіграла представницю Тунісу Онс Жабер (№32 WTA) – 6:3, 6:1.

Світоліна і Костюк у статусі першої та другої ракеток України відповідно пропускали перше коло, розпочавши виступи на турнірі одразу з другого.

Еліна (№23 WTA) здобула перемогу над американкою Ешлін Крюгер (№41 WTA) – 6:1, 6:7, 6:3. Марта (№24 WTA) розібралася з американкою Робін Монтгомері (№107 WTA) - 6:1, 6:3.

Розклад матчів українок у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі:

Еліна Світоліна (Україна) – Даніель Коллінз (США)

Марта Костюк (Україна) – Керолайн Доулгайд (США)

Даяна Ястремська (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)

Зазначимо, що на турнірі в Індіан-Веллсі змагалася ще одна українка – Ангеліна Калініна (№54 WTA), яка в першому колі поступилася італійці Лучії Бронцетті (№62 WTA) – 4:6, 5:7.

Раніше повідомлялося, що Світоліна повернула собі звання першої ракетки України, обійшовши Костюк у рейтингу WTA.

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