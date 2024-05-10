Світоліна та ще дві українські тенісистки вийшли до третього кола турніру в Римі

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна продовжать виступати в італійській столиці.

Три українські тенісистки пройшли до третього кола турніру WTA 1000 у Римі: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Світоліна розпочала виступи одразу з другого раунду змагань, де розгромила італійку Сару Еррані з рахунком 6:0, 6:2.

Ястремська також стартувала на турнірі безпосередньо з другого кола, обігравши в напруженому матчі німкеню Лауру Зігемунд з рахунком 4:6, 7:5, 6:2. У другому сеті українка відіграла два матчболи.

Калініна теж розпочинала змагання з другого кола та пройшла іншу українку Лесю Цуренко. Матч тривав лише 16 хвилин. За рахунку 2:0 на користь суперниці Цуренко знялася через проблеми зі здоров'ям.

У третьому колі турніру Світоліна зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Анною Калінською, Ястремська зіграє проти "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко, а Калініна позмагається проти Марії Саккарі з Греції.

Зазначимо, що турнір у Римі стане останнім змаганням перед другим Грендслемом 2024 року – Roland Garros, до основної сітки якого потрапили п'ять українських тенісисток.

Читайте також:

Історичне досягнення для України: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Українська тенісистка розгромила росіянку та стала чемпіонкою турніру в Грузії

Ястремська програла третій ракетці світу та завершила виступи на турнірі в Мадриді (відео)