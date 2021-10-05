Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на супертурнірі в Індіан-Веллсі

Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на супертурнірі в Індіан-Веллсі

Минулого року ці змагання скасували.

Чотири українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська дізналися імена суперниць на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Так, перша ракетка Україна та сьома ракетка планети Світоліна отримала четвертий номер посіву і пропустить перший раунд турніру. У другому колі Еліна зіграє з переможницею матчу Тереза Мартинцова (Чехія) - Ешлін Крюгер (США).

Марта Костюк (№58) на старті турніру зіграє з Чжан Шуай (№48). Цього року українка обіграла китайську тенісистку в кваліфікації турніру WTA в Істборні. Переможниця цього матчу у другому колі зустрінеться з 11-ї сіяної Сімоною Халеп.

Ангеліна Калініна (№62) свій дебютний матч на турнірі проведе проти американки Шелбі Роджерс (№44). Переможниця в даній зустрічі далі зіграє з восьмої сіяною Беліндою Бенчіч.

Даяна Ястремська (№75) в першому колі зустрінеться з обладательіцей wild card Ельзою Жакмен з Франції (№374). У цьому матчі визначиться перша суперниця Паули Бадоси, посіяної під 21-м номером.

Додамо, що в кваліфікації турніру в Індіан-Веллсі виступає й Катерина Козлова. 5 жовтня українка зіграє з представницею Італії - Ясмін Паоліні.

Турнір в Індіан-Веллсі-2020 скасували через коронавірус ;

; Чинною переможницею є Бьянка Андрееску.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання