Світоліна та ще три українки автоматично потрапили до основної сітки US Open-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Чотири українські тенісистки автоматично потрапили до основної сітки одиночного розряду US Open-2025 завдяки своєму рейтингу: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Повний список учасниць опубліковано на офіційному сайті змагань.

У резервному списку перебувають ще дві українки – Олександра Олійникова і Валерія Страхова. Найімовірніше, вони розпочнуть змагання з кваліфікації.

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US Open-2025 відбуватиметься від 24 серпня до 7 вересня.

Чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату США є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024.