Світоліна у дводенному поєдинку зазнала поразки від 19-річної суперниці на турнірі в Іспанії

Причиною невдачі Еліни могла стати травма.
Найкраща тенісистка України та шоста ракетка планети Еліна Світоліна припинила виступи вже в першому для себе матчі на турнірі WTA 250 в іспанському Тенеріфе.
27-річна Світоліна в рамках 1/16 фіналу змагань зазнала поразки від 19-річної представниці Колумбії - Марії Каміли Осорію Серрано (63 місце в рейтингу WTA, прим.). Зустріч, яка тривала годину та 55 хвилин, завершилася з рахунком 7:5, 3:6, 2:6.
Зазначимо, що українка під час матчу оформила дві подачі "на виліт", припустилася двох подвійних помилок та виграла п'ять з дев'яти брейк-поїнтів.
Загалом, протистояння Світоліної та Осоріо Серрано розпочалося ще 19 жовтня, але у зв'язку з настанням темряви організатори ухвалили рішення перенести гру на 20 число. На момент переривання матчу було зіграно лише перший сет, який виграла саме Еліна - 7:5.
- Причиною поразки Світоліної в цій грі може бути травма ноги, яку вона досі не залікувала;
- Судячи з усього, українка ввійде в 2022 рік поза топ-10 рейтингу WTA, адже її участь на Підсумковому турнірі виглядає, як щось фантастичне;
- Раніше участь на турнірі в Тенеріфе припинила й інша українка - Марта Костюк.
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