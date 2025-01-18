Світоліна у вольовому стилі здолала четверту ракетку світу та вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2025

Еліна єдиною з українок пробилася до четвертого кола Відкритого чемпіонату Австралії.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2025.

У матчі третього раунду основної сітки 30-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над італійкою Жасмін Паоліні (№4 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин і закінчився з рахунком 2:6, 6:4, 6:0.

За проведений на корті час Еліна виконала 7 подач навиліт і припустилася 5 подвійних помилок. Це була перша очна зустріч тенісисток.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Вероніки Кудерметової (№75 WTA), яка у третьому раунді обіграла Беатріс Хаддад Маю (№17 WTA) з Бразилії.

Еліна вдванадцяте виступає в основній сітці Australian Open. Її особистим рекордом на цьому турнірі Grand Slam залишається вихід до чвертьфіналу 2018-го та 2019 року.

Світоліна стала єдиною з українок, кому вдалося вийти до 1/8 фіналу Australian Open-2025. Раніше третє коло австралійського мейджора не зуміли подолати Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

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