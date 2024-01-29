Світоліна увійшла до топ-20, суперривок Ястремської: WTA та ATP оновили рейтинги після Australian Open

Вдалі виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії дозволили українським тенісисткам поліпшити своє становище у світовій класифікації.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги після завершення першого турніру Grand Slam нового сезону – Australian Open-2024.

Одразу п'ять українських тенісисток входять до топ-35 світового рейтингу, що є національним рекордом.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка дійшла до 1/8 фіналу австралійського мейджора. У четвертому колі змагань 29-річна уродженка Одеси в першому сеті зі сльозами знялася з матчу проти чешки Лінди Носкової через травму спини.

Незважаючи на це, Світоліна повернулася до топ-20 рейтингу WTA, піднявшись з 23-го на 19-те місце .

Статус другої ракетки України належить Марті Костюк, яка на Australian Open-2024 вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру Великого шолома. У напруженій боротьбі за путівку до півфіналу 21-річна уродженка Києва програл четвертій ракетці світу та чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф.

Успіх на мейджорі в Мельбурні дозволив Марті піднятися на дев'ять позицій у рейтингу WTA. Наразі Костюк посідає 28-ме місце , що є її особистим рекордом.

Найбільший прогрес серед українок за підсумками Australian Open-2024 продемонструвала Даяна Ястремська. 23-річна уродженка Одеси вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

Ястремська встановила національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Австралії, адже стала першою в історії українкою, яка змогла дістатися 1/2 фіналу в одиночному турнірі. Завдяки виходу до півфіналу мейджора Даяна відіграла одразу 64 позиції в оновленому рейтингу WTA і перемістилася на 29-ту позицію .

Також поліпшила своє становище у світовій класифікації Леся Цуренко, яка на Australian Open-2024 зупинилася в 1/16 фіналу, програвши майбутній чемпіонці змагань "нейтральній" білорусці Аріні Соболенко. 34-річна українка піднялася на дві сходинки й тепер йде 31-ю в рейтингу WTA.

А ось Ангеліна Калініна, несподівано вилетівши на старті основної сітки Australian Open-2024 від Аранчі Рус з Нідерландів, опустилася на два місця в рейтингу WTA й наразі є 32-ю .

Юлія Стародубцева, вперше пробившись до основної сітки турніру Великого шолома, зробила ривок на 14 позицій у світовій класифікації та піднялася на 136-ту позицію .

Дар'я Снігур, як і Стародубцева, зачохлила ракетку в першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії. 21-річна уродженка Києва опустилася на одну сходинку й нині посідає 135-те місце .

Першою ракеткою світу, незважаючи на виліт в 1/16 фіналу Australian Open-2024, залишається польська тенісистка Іга Швьонтек. Аріна Соболенко, яка вдруге поспіль стала чемпіонкою австралійського мейджора, зберегла другу позицію. На третє місце в рейтингу WTA піднялася американка Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 9770 очок

2. Аріна Соболенко – 8905

3. Корі Гауфф (США) – 7200 (+1)

4. Джессіка Пегула (США) – 5705 (+1)

5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5688 (-2)

6. Онс Жабер (Туніс) – 4076

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 3950 (+8)

8. Маркета Вондроушова (Чехія) – 3846 (-1)

9. Марія Саккарі (Греція) – 3710 (-1)

10. Кароліна Мухова (Чехія) – 3520 (-1)

...

19. Еліна Світоліна (Україна) – 2212 (+4)

28. Марта Костюк (Україна) – 1630 (+9)

29. Даяна Ястремська (Україна) – 1587 (+64)

31. Леся Цуренко (Україна) – 1542 (+2)

32. Ангеліна Калініна (Україна) – 1480 (-2)

135. Дар'я Снігур (Україна) – 559 (-1)

136. Юлія Стародубцева (Україна) – 557 (+14)

175. Катаріна Завацька (Україна) – 441 (-3)

181. Катерина Байндль (Україна) – 428 (-46)

Першою ракеткою України серед чоловіків залишається Віталій Сачко, який поліпшив своє становище в рейтингу ATP на три сходинки й тепер посідає 165-те місце .

Ілля Марченко опустився на 11 позицій і йде 228-м , а Олексій Крутих втратив 45 місць і нині розташовується 342-м .

Статус першої ракетки світу зберігає 10-разовий переможець Australian Open серб Новак Джокович. На другому та третьому місцях залишилися іспанець Карлос Алькарас та "нейтральний" росіянин Данило Медведєв відповідно.

Тріумфатор Australian Open-2024 італієць Яннік Сіннер, який виграв перший турнір Grand Slam у кар'єрі, продовжує перебувати на четвертій сходинці рейтингу ATP, але наблизився до топ-3.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербія) – 9855 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 9255

3. Данило Медведєв – 8765

4. Яннік Cіннер (Італія) – 8310

5. Андрій Рубльов – 5050

6. Александер Звєрєв (Німеччина) – 5030

7. Гольгер Руне (Данія) – 3685 (+1)

8. Губерт Гуркач (Польща) – 3540 (+1)

9. Тейлор Фріц (США) – 3195 (+3)

10. Стефанос Ціціпас (Греція) – 3025 (-3)

...

165. Віталій Сачко (Україна) – 372 (+3)

228. Ілля Марченко (Україна) – 268 (-11)

342. Олексій Крутих (Україна) – 149 (-45)

Читайте також:

22-річний італієць здійснив шикарний камбек у фіналі проти росіянина та виграв Australian Open-2024

Титул не підкорився: українська тенісистка програла фінал парного Australian Open-2024

Захистила титул: визначилася чемпіонка Australian Open-2024