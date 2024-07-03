Світоліна в напруженій боротьбі подолала стартове коло Wimbledon-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступи в одиночному розряді Wimbledon 2024 року.

На старті основної сітки Світоліна (№21 WTA) у драматичному матчі обіграла польку Магду Лінетт (№44 WTA).

Поєдинок повинен був відбутися у вівторок, 2 липня, проте був перенесений на середу через дощ. Сьогодні матч також відкладався, а потім переривався в першому сеті.

У підсумку протистояння тривало 2 години 40 хвилин. Еліна виграла перший сет, поступилася у другому на тайбрейку, але змогла перемогти у вирішальному третьому – 7:5, 6:7, 6:3.

У наступному раунді Світоліна зіграє з німкенею Юле Німаєр (№90 WTA).

Зазначимо, що до другого кола Wimbledon-2024 пробилися п'ять українок. Крім Світоліної, перший раунд трав'яного мейджора подолали Даяна Ястремська, Марта Костюк, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева. Це новий національний рекорд на турнірах Grand Slam.

Загалом Україну в основній сітці жіночого одиночного розряду Wimbledon цього року представляли вісім тенісисток, що також є національним рекордом. Три з них – Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль – не зуміли пробитися до другого раунду.

Проти кого гратимуть українки в 1/32 фіналу Wimbledon-2024

Дар'я Снігур (Україна) – Єлена Остапенко (Латвія)

Еліна Світоліна (Україна) – Юле Німаєр (Німеччина)

Юлія Стародубцева (Україна) – Лулу Сан (Нова Зеландія)

Даяна Ястремська (Україна) – Варвара Грачова (Франція)

Марта Костюк (Україна) – Дар'я Севілл (Австралія)

Основна сітка Wimbledon-2024 триватиме від 1 до 14 липня. Торік переможницею цього турніру Grand Slam стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй Світоліна програла у півфіналі, показавши найкращий результат серед українок.

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