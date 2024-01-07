Світоліна в напруженій боротьбі програла фінал першого турніру 2024 року (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла американці Корі Гауфф у фіналі турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

Напружена гра тривала 2 години 32 хвилини. 29-річна українка виграла перший сет на тайбрейку (7:6), але потім поступилася 19-річній американці у двох наступних партіях – 3:6, 3:6.

До слова, Гауфф, незважаючи на свій юний вік, уже є третьою ракеткою світу та чемпіонкою US Open-2023. Світоліна наразі посідає 25-те місце в рейтингу WTA.

Зазначимо, що для Світоліної це був 21-й фінал у кар'єрі на турнірах WTA. Із них Еліна 17 виграла і лише 4 програла.

Огляд матчу Гауфф – Світоліна

Додамо, що на старті цих змагань Світоліна перемогла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії. Потім українка на характері здолала чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану з Великої Британії, здобула розгромну перемогу над чешкою Марією Боузковою та здобула вольову перемогу над китаянкою Сію Ван.

Невдовзі Світоліна повинна стартувати в основній сітці першого турніру Grand Slam нового року – Australian Open-2024, який відбудеться від 14-го до 28 січня в Мельбурні (Австралія).

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року Світоліна повернулася на корт після декрету. У середині жовтня 2022-го Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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