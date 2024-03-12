Світоліна в напруженому матчі зазнала поразки та завершила виступи на турнірі в Індіан-Веллсі

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати третє коло турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

29-річна уродженка Одеси (№17 WTA), яка у другому раунді змагань стартувала з перемоги над чешкою Катержиною Синяковою (№41 WTA), в 1/16 фіналу поступилася з американці Еммі Наварро (№23 WTA).

Напружений трисетовий матч тривав 2 години і завершився поразкою Еліни з рахунком 1:6, 6:4, 3:6.

За весь поєдинок Світоліна один раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Зазначимо, що Наварро перемогла другу українку поспіль на турнірі в Індіан-Веллсі. В матчі другого кола вона у вольовому стилі обіграла Лесю Цуренко (№37 WTA) з рахунком 4:6, 7:5, 7:5.

В 1/8 фіналу американка зіграє проти другої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко, яка через повномасштабне вторгнення російських військ до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Нагадаємо, виступи в Індіан-Веллсі продовжує українка Марта Костюк (№32 WTA), яка вже вийшла до 1/8 фіналу. За путівку до чвертьфіналу 21-річна уродженка Києва позмагається з "нейтральною" росіянкою Анастасією Павлюченковою (№24 WTA).

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