Світоліна в парі з легендарною тенісисткою вибула на старті турніру в Окленді

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна в парі з легендарною американкою Вінус Вільямс не змогла подолати перше коло турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

Українсько-американський тандем поступився Іві Йович зі США та Александрі Еалі з Філіппін. Матч тривав півтори години і завершився з рахунком 6:7(7), 1:6.

31-річна Еліна та 45-річна Вінус уперше зіграли дуетом. Для Світоліної це був перший виступ у парному розряді від Олімпіади-2020 в Токіо, де вона брала участь разом з Даяною Ястремською.

Також для Еліни це був перший офіційний матч 2026 року.

Зазначимо, що Світоліна виступить в Окленді не лише в парному, але і в одиночному турнірі. У першому колі вона зустрінеться з представницею Франції Варварою Грачовою.

Першою суперницею Вінус в одиночній сітці змагань в Окленді стане полька Магда Лінетт.

Раніше повідомлялося, що чотири українські тенісистки автоматично потрапили до основної сітки Australian Open-2026.

Також ми розповідали, що українська тенісистка виграла престижний турнір у Франції.