Світоліна відреагувала на скандал із Соболенко, яка обматюкала українців під час матчу

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна відреагувала на скандал, який спалахнув після її матчу з безпрапорною білорускою Аріною Соболенко на Підсумковому турнірі WTA.

Перша ракетка України зазначила, що поєдинки проти білоруски завжди мають особливий підтекст, адже кожна з них має власних уболівальників.

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Водночас Світоліна наголосила, що сама неодноразово стикалася з образами через війну Росії проти України. Тому подібні прояви в соціальних мережах для неї не є чимось новим.

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"Ми бачимо, що тут багато українців, багато прапорів і багато прихильників України. І, звісно, вони хотіли, щоб я виграла цей матч. Гадаю, що ми багато разів грали з Аріною, і це завжди, знаєте... У неї є свої вболівальники, а в мене — мої. У кожній країні кожен матч, який ми зіграли, ну, знаєте, було по-різному.

Тому я хочу сказати, що я бачила це мигцем, бо, звісно, це в соцмережах. Але я просто сподіваюся, що матчі між нами відбуватимуться в атмосфері поваги, у певному сенсі. Бо іноді в деяких матчах, які ми зіграли, на мою адресу також лунали не надто приємні коментарі, зокрема щодо війни. А в соцмережах іноді все має трохи спотворений вигляд", — сказала Світоліна під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, Світоліна в матчі заключного туру Підсумкового турніру WTA здолала Соболенко з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Завдяки цьому українка фінішувала на другому місці у своєму квартеті та вийшла до півфіналу, де розгромила чешку Лінду Носкову.

Соболенко під час вирішального сету поєдинку зі Світоліною емоційно вилаялася російською мовою. Камери зафіксували, як білоруська тенісистка вигукує чи то "Ця й****а українська ш***а, н***й!", чи то "Ці й****і с*ки українці, н***й!". Оскільки з телетрансляції не було чути, як саме матюкалася Аріна, то довелося читати по губах, аби розшифрувати сказане нею.

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Пізніше білоруська тенісистка виправдалася за свою ганебну поведінку. Соболенко заявила що її нецензурні висловлювання були спрямовані не суперниці, а глядачам на трибунах, які агресивно раділи її помилкам. Аріна попросила вибачення у всіх, кого образила, а Світоліній побажала усього найкращого в подальшому на турнірі.

Зазначимо, що 28-річна Соболенко уникає запитань про війну в Україні, а режим Лукашенка продовжує використовувати її ім'я у своїй пропаганді. Також вона підписала провладний лист на підтримку білоруського диктатора під час протестів 2020 року.

У фіналі Світоліна побореться за трофей з безпрапорною росіянкою Міррою Андрєєвою, яка в півфіналі перемогла американку Джессіку Пегулу. Фінальний матч відбудеться у неділю, 15 листопада. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Світоліна утретє в кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го — стала фіналісткою.

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На Підсумковому турнірі Україна вперше була представлена двома тенісистками. Крім Світоліної, тут також грала Марта Костюк, яка на дебютних змаганнях такого рівня зазнала трьох поразок і не вийшла до плейоф.

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