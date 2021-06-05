Світоліна вилетіла з Roland Garros: зазнала несподіваної поразки від чеської тенісистки

Шоста ракетка світу програла у двох сетах.

Українська тенісистка Еліна Світоліна припинила боротьбу на Roland Garros, програвши чеській тенісистці Барборі Крейчіковій (33-й номер світового рейтингу).

Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину і завершився у двох сетах. У першій партії українка зробила один брейк, але водночас віддала суперниці три своїх подачі - 3:6. У другій партії боротьби не вийшло зовсім - чешка віддала лише два гейми українці.

В 1/16 фіналу Крейчікова буде протистояти американці Слоан Стівенс (59-й номер рейтингу WTA).

Найкращим результатом Еліни на Roland Garros є вихід до 1/4 фіналу (2015, 2017, 2020 роки).

Сьогодні свій матч третього кола турніру зіграє інша українка - Марта Костюк. Її суперницею буде росіянка Варвара Грачова.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у матчі другого кола Світоліна обіграла 20-річну американку.

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