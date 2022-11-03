Світоліна вперше показала новонароджену донечку та замилувала Мережу (відео)

У жовтні цього року українська тенісистка пізнала радість материнства.
Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка в середині жовтня цього року вперше стала мамою, показала свою новонароджену доньку.
На сторінці в Instagram колишня третя ракетка світу опублікувала кумедний відеоролик, на якому одягає дочку в дитяче боді, а потім ніжно тримає на руках.
"Перший тік-ток Скай", - підписала Еліна відео.
Підписники тенісистки відреагували на відео великою кількістю компліментів: "Крихітка", "Яка милота", "Вітаємо тебе", - написали фанати.
Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками 15 жовтня. Зіркова спортивна пара вирішила дати новонародженій ім'я Скай.
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс: історія стосунків
- Світоліна і Монфіс зустрічалися від кінця 2018 року.
- Влітку 2019-го пара побувала в Україні, а француз навіть полюбив борщ.
- Наприкінці лютого 2020 року пара повідомила про розрив стосунків, але потім зійшлася та оголосила про заручини.
- 16 липня Світоліна та Монфіс одружилися у Швейцарії. Дивіться яскраві фото та відео з весілля найкращої тенісистки України.
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