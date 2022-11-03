Світоліна вперше показала новонароджену донечку та замилувала Мережу (відео)

У жовтні цього року українська тенісистка пізнала радість материнства.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка в середині жовтня цього року вперше стала мамою, показала свою новонароджену доньку.

На сторінці в Instagram колишня третя ракетка світу опублікувала кумедний відеоролик, на якому одягає дочку в дитяче боді, а потім ніжно тримає на руках.

"Перший тік-ток Скай", - підписала Еліна відео.

Підписники тенісистки відреагували на відео великою кількістю компліментів: "Крихітка", "Яка милота", "Вітаємо тебе", - написали фанати.

Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками 15 жовтня. Зіркова спортивна пара вирішила дати новонародженій ім'я Скай.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс: історія стосунків

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