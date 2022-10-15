Світоліна вперше стала мамою та зізналася, як назвали дитину (фото)

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, вперше стали батьками.

У суботу вранці, 15 жовтня, Світоліна народила доньку, якій вирішили дати ім'я Скай.

"Що за ніч? Пані та панове, будь ласка, тепло вітайте Скай Монфіс. Навіть не знаю, як дякувати своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", - написала Світоліна у себе в Instagram.

"У мене була найдивовижніша ніч у моєму житті, яка закінчилася найпрекраснішим подарунком близько 6:00 ранку.

Еліна була сильною та сміливою. Я не можу передати, наскільки вдячний своїй дружині та Богу за цей особливий момент. Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцесо Скай", - зворушливо написав француз у соцмережах.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс: історія стосунків

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