Світоліна вперше за сім років відібралася на Підсумковий турнір WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Перша ракетка України Еліна Світоліна відібралася на Підсумковий турнір WTA-2026.

Про це WTA повідомила у себе в соцмережах, привітавши 32-річну українку з цим досягненням.

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Еліна дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані, додавши 107 очок до свого активу. У чемпіонських перегонах WTA в українки тепер 5131 бал.

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Після поразки польки Іги Швьонтек у півфіналі турніру в Ухані, вона більше не зможе обійти Світоліну в заліку за календарний рік, що гарантувало українці участь у Підсумковому турнірі.

Еліна вчетверте в кар'єрі та вперше від 2019 року зіграє на Підсумковому турнірі WTA.

Востаннє Світоліна грала на Підсумковому турнірі 2019 року, коли дійшла до фіналу. За рік до того вона стала чемпіонкою Підсумкового турніру в Сінгапурі.

Еліна стала сьомою тенісисткою, яка кваліфікувалася на Підсумковий турнір. Раніше це зробили Олена Рибакіна, Аріна Соболенко, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула, Корі Гауфф та Лінда Носкова.

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Підсумковий турнір WTA відбудеться від 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Торік ці змагання виграла представниця Казахстану Олена Рибакіна.

Раніше повідомлялося, що Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу престижного турніру в Ухані.

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