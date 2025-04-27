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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
153
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Світоліна впевнено обіграла уродженку Москви на турнірі в Мадриді

Еліна стала третьою українкою, яка вийшла до 1/8 фіналу змагань в іспанській столиці.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно піднялася на 17-ту позицію в рейтингу WTA, пробилася до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

У третьому колі змагань 30-річна українка перемогла Олену Рибакіну (№11 WTA), яка народилася в Москві та до 2018-го виступала за Росію, але нині представляє Казахстан.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

За проведений на корті час Світоліна виконала 2 подачі навиліт, не припустившись жодної подвійної помилки.

За путівку до чвертьфіналу Еліна позмагається з представницею Греції Марією Саккарі, яка в 1/16 фіналу розгромила італійку Жасмін Паоліні (6:2, 6:1).

Світоліна стала третьою українкою, якій вдалося вийти до 1/8 фіналу турніру в іспанській столиці. Раніше це зробили Юлія Стародубцева та Марта Костюк, які в третьому раунді вибили "нейтральних" росіянок Людмилу Самсонову та Вероніку Кудерметову відповідно.

Нагадаємо, Світоліна стартувала на турнірі в Мадриді розгромною перемогою над британською тенісисткою Сонай Картал.

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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