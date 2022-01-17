Світоліна впевнено пробилася до другого кола Australian Open

На перемогу Еліна витратила півтори години.
Найкраща тенісистка України та 17 в рейтингу WTA Еліна Світоліна вдало розпочала Australian Open.
27-річна Світоліна в рамках першого раунду турніру здобула впевнену перемогу над представницею Франції - Фіоною Ферро (№101 WTA). Зустріч, яка тривала півтори години, завершилася з рахунком 6:1, 7:6.
За цей час українка оформила чотири подачі "на виліт", припустилася однієї подвійної помилки та виграла чотири з восьми брейків. Зазначимо, що це була вже друга дуель цих тенісисток. Знову сильнішою виявилася Еліна.
Ось, як свій виступ прокоментувала сама Світоліна.
"Так здорово знову повернутись сюди. Я дуже задоволена сьогоднішнім матчем. Перед турніром я провела не так багато матчів, але багато тренувалася. Я справді задоволена тим, який рівень тенісу сьогодні показала. Просто рада знову вийти на корти Australian Open та зіграти перед уболівальниками.
Другий сет пройшов не так легко, як перший? Так, я знала, що Ферро – великий боєць. Я знала, чого чекати, і знала, що мені потрібно буде показати свій найкращий теніс. Тут кожна суперниця хоче тебе обіграти. Ти просто намагаєшся вижити та виграти.
Як я планую цього року покращити свій рейтинг та піднятися вище? Найважливіше – це, щоб не було травм, рік довгий, це лише перший турнір Великого Шолома у сезоні. Я просто намагаюся радіти з того, що я на корті, що граю перед глядачами, і просто насолоджуватися кожним моментом, який я проводжу тут", - сказала Еліна після матчу.
Як наслідок, перемігши Ферро, Світоліна пробилася до 1/32 фіналу, де її суперницею буде інша француженка - Армоні Тан (№107 WTA). Вона в рамках першого кола перемогла 42 ракетку світу Юлію Путінцеву — 6:3, 6:3.
- До другого раунду пробилася й інша українка - Марта Костюк. 19-річна тенісистка у двох сетах перемогла француженку Діан Паррі - 6:1, 7:6. Далі Костюк зіграє з представницею Іспанії - Сарою Соррібес-Тормо;
- Не зуміла подолати стартовий матч турніру Даяна Ястремська. Українка не змогла вийти у друге коло, відмовившись від продовження матчу з американкою Медісон Бренгл за рахунку 5:0 на користь суперниці у третьому сеті. До цього рахунок був 1:6, 6:0;
- Також в основній сітці на Australian Open-2022 зіграють ще дві українки - Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Перша наразі проводить свій матч проти американки Джессіки Пегули, а друга - пізніше зіграє з першою ракеткою світу - Ешлі Барті.
Додамо, що Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня. Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.