Світоліна впевнено пробилася до другого кола Australian Open

На перемогу Еліна витратила півтори години.

Найкраща тенісистка України та 17 в рейтингу WTA Еліна Світоліна вдало розпочала Australian Open.

27-річна Світоліна в рамках першого раунду турніру здобула впевнену перемогу над представницею Франції - Фіоною Ферро (№101 WTA). Зустріч, яка тривала півтори години, завершилася з рахунком 6:1 , 7:6 .

За цей час українка оформила чотири подачі "на виліт", припустилася однієї подвійної помилки та виграла чотири з восьми брейків. Зазначимо, що це була вже друга дуель цих тенісисток. Знову сильнішою виявилася Еліна.

Ось, як свій виступ прокоментувала сама Світоліна.

"Так здорово знову повернутись сюди. Я дуже задоволена сьогоднішнім матчем. Перед турніром я провела не так багато матчів, але багато тренувалася. Я справді задоволена тим, який рівень тенісу сьогодні показала. Просто рада знову вийти на корти Australian Open та зіграти перед уболівальниками.

Другий сет пройшов не так легко, як перший? Так, я знала, що Ферро – великий боєць. Я знала, чого чекати, і знала, що мені потрібно буде показати свій найкращий теніс. Тут кожна суперниця хоче тебе обіграти. Ти просто намагаєшся вижити та виграти.

Як я планую цього року покращити свій рейтинг та піднятися вище? Найважливіше – це, щоб не було травм, рік довгий, це лише перший турнір Великого Шолома у сезоні. Я просто намагаюся радіти з того, що я на корті, що граю перед глядачами, і просто насолоджуватися кожним моментом, який я проводжу тут", - сказала Еліна після матчу.

Як наслідок, перемігши Ферро, Світоліна пробилася до 1/32 фіналу, де її суперницею буде інша француженка - Армоні Тан (№107 WTA). Вона в рамках першого кола перемогла 42 ракетку світу Юлію Путінцеву — 6:3, 6:3.

До другого раунду пробилася й інша українка - Марта Костюк . 19-річна тенісистка у двох сетах перемогла француженку Діан Паррі - 6:1 , 7:6 . Далі Костюк зіграє з представницею Іспанії - Сарою Соррібес-Тормо;

. 19-річна тенісистка у двох сетах перемогла француженку Діан Паррі - , . Далі Костюк зіграє з представницею Іспанії - Сарою Соррібес-Тормо; Не зуміла подолати стартовий матч турніру Даяна Ястремська . Українка не змогла вийти у друге коло, відмовившись від продовження матчу з американкою Медісон Бренгл за рахунку 5:0 на користь суперниці у третьому сеті. До цього рахунок був 1:6, 6:0;

. Українка не змогла вийти у друге коло, відмовившись від продовження матчу з американкою Медісон Бренгл за рахунку 5:0 на користь суперниці у третьому сеті. До цього рахунок був 1:6, 6:0; Також в основній сітці на Australian Open-2022 зіграють ще дві українки - Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Перша наразі проводить свій матч проти американки Джессіки Пегули, а друга - пізніше зіграє з першою ракеткою світу - Ешлі Барті.

Додамо, що Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня. Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.