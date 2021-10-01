Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в Чикаго: хто її наступна суперниця

Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в Чикаго: хто її наступна суперниця

Еліна у двох сетах обіграла румунку Габріелу Русе.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA в Чикаго. В матчі 1/8 фіналу 27-річна українка переконливо перемогла румунку Габріелу Русе.

Поєдинок тривав годину і 47 хвилин. Наша співвітчизниця виграла обидві партії з однаковим рахунком 6:3.

За місце в півфіналі Світоліна, яка посіяна на турнірі під першим номером, позмагається з Онс Жабер, шостою сіяною. На шляху до чвертьфіналу представниця Тунісу в непростій дуелі пройшла американку Джесіку Пегулу (1:6, 6:2, 6:3).

Зазначимо, що Світоліна стартувала на турнірі в Чикаго з другого кола, де в двох партіях обіграла американку Аманду Анісімову - 6:4, 6:3.

Як писав ТСН Проспорт, раніше Світоліна порадувала шанувальників ефектними вбраннями.

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