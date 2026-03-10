ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Українка у третьому колі змагань розібралася з американкою Ешлін Крюгер.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

У третьому колі престижних змагань 31-річна українка впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (№82 WTA) — 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Еліна виконала дві подачі навиліт і припустилася однієї подвійної помилки.

Огляд матчу

Зазначимо, що Світоліна стартувала в Індіан-Веллсі одразу з другого раунду, де здолала німкеню Лауру Зігемунд (№55 WTA) з рахунком 7:6, 4:6, 6:3.

Наступною суперницею першої ракетки України стане чешка Катерина Синякова, яка в третьому колі вибила з турніру "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву — 4:6, 7:6, 6:3.

Додамо, що ще одна українка — Марта Костюк (№28 WTA) — не змогла подолати третій раунд турніру в Індіан-Веллсі, програвши третій ракетці світу Оленій Рибакіній з Казахстану — 4:6, 4:6.

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки розіграли трофей турніру в Анталії.

Також ми розповідали, що українська тенісистка стала переможницею турніру в Португалії.

Наступна публікація

