Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в Римі

Перша ракетка України не залишила шансів суперниці з Чехії.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі.

В 1/8 фіналу змагань у столиці Італії 31-річна українка здобула впевнену перемогу над чешкою Ніколою Бартунковою (№94 WTA) — 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 20 хвилин. Українка двічі подала навиліт, зробила дві подвійні помилки і використала 7 з 11 брейкпойнтів.

У чвертьфіналі Еліна зіграє з переможницею поєдинку між чешкою Кароліною Плішковою (№130 WTA) та Оленою Рибакіною з Казахстану (№2 WTA).

Зазначимо, що Світоліна — сьома сіяна на турнірі в Римі, тому вона пропускала перше коло. У другому раунді Еліна впевнено перемогла італійку Ноемі Базілетті (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

У третьому колі Світоліна здобула розгромну перемогу над американкою Гейлі Баптіст (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру в Римі після завоювання титулу на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

У фіналі престижних змагань в іспанській столиці Костюк перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Для Марти це другий поспіль трофей на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул турніру WTA 250 у французькому Руані, здолавши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

