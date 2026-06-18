Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру в Берліні

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Перша ракетка України Еліна Світоліна (№8 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Берліні.

У другому колі змагань у столиці Німеччини 31-річна уродженка Одеси впевнено перемогла німкеню Єву Лис (№80 WTA) — 6:3, 6:2.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Українська тенісистка 6 разів подала навиліт, припустилась двох подвійних помилок та реалізувала 4 з 8 брейкпойнтів.

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У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею поєдинку між філіппінкою Александрою Еалою (№35 WTA) та другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Зазначимо, що в першому раунді цього турніру Еліна розгромила "нейтральну" росіянку Анну Калінську (№20 WTA).

Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

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