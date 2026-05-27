Світоліна впевнено вийшла до третього кола Roland Garros-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до третього кола Roland Garros-2026.

У другому раунді ґрунтового мейджора 31-річна уродженка Одеси здобула перемогу над 20-річною іспанкою Кейтлін Кеведо (№126 WTA) — 6:0, 6:4. Матч тривав 1 годину та 18 хвилин.

Зазначимо, що в першому колі Світоліна здобула вольову перемогу над угоркою Анною Бондар (№57 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6.

У третьому раунді Еліна зіграє з німкенею Тамарою Корпач (№95 WTA).

Матчі основної сітки Roland Garros-2026 триватимуть від 24 травня до 7 червня.

Цього року право виступити в основній сітці Roland Garros отримали сім українок: крім Світоліної, це Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Ястремська та Калініна не змогли подолати стартове коло, Снігур вибула в другому раунді, а Костюк, Стародубцева та Олійникова зіграють матчі другого кола пізніше.

Торік чемпіонкою Roland Garros стала американка Корі Гауфф, яка у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

