Світоліна впевненою перемогою стартувала на турнірі WTA 1000 у Римі

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в Римі.

31-річна українка у другому раунді змагань впевнено обіграла італійку Ноемі Базілетті (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. Еліна не виконала жодної подачі навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

Зазначимо, що Світоліна — сьома сіяна на цьому турнірі, тому вона пропускала перше коло.

Наступною суперницею першої ракетки України стане переможниця поєдинку між швейцаркою Сімоною Вальтерт (№91 WTA) та американкою Гейлі Баптіст (№25 WTA).

Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру в Римі після завоювання титулу на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

У фіналі престижних змагань в іспанській столиці Костюк перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Для Марти це другий поспіль трофей на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул турніру WTA 250 у французькому Руані, здолавши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

