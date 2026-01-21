ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Світоліна впевненою перемогою вийшла на росіянку в третьому колі Australian Open-2026

У другому раунді мейджора Еліна розібралася з полькою Ліндою Клімовічовою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) впевнено вийшла до третього кола Australian Open-2026.

У другому раунді змагань 31-річна українка за два сети обіграла польку Лінду Клімовічову (WTA №134) – 7:5, 6:1.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Світоліна тричі подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 4 з 6 брейкпойнтів.

Додамо, що на старті Australian Open-2026 перша ракетка України перемогла іспанку Крістіну Букшу – 6:4, 6:1.

В наступному раунді австралійського мейджора Еліна побореться з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Діаною Шнайдер.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основі турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Зазначимо, що найкращим результатом Еліни на Australian Open є три виходи до чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці турніру американки Медісон Кіз.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie