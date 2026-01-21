Світоліна впевненою перемогою вийшла на росіянку в третьому колі Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) впевнено вийшла до третього кола Australian Open-2026.

У другому раунді змагань 31-річна українка за два сети обіграла польку Лінду Клімовічову (WTA №134) – 7:5, 6:1.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Світоліна тричі подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 4 з 6 брейкпойнтів.

Реклама

Додамо, що на старті Australian Open-2026 перша ракетка України перемогла іспанку Крістіну Букшу – 6:4, 6:1.

В наступному раунді австралійського мейджора Еліна побореться з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Діаною Шнайдер.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основі турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Зазначимо, що найкращим результатом Еліни на Australian Open є три виходи до чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці турніру американки Медісон Кіз.

Реклама

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.