Світоліна впевненою перемогою стартувала на турнірі в Чарльстоні (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№17 WTA) успішно розпочала виступи на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

29-річна уродженка Одеси стартувала на цих змаганнях одразу з другого кола, в якому переконливо обіграла австралійку Дар'ю Севілл (№108 WTA).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:4 на користь українки.

За весь поєдинок Світоліна виконала одну подачу навиліт і припустилася однієї подвійної помилки. Зазначимо, що тенісистки повинні були зіграти ще зранку, але матч перенесли на вечір через дощ.

Огляд матчу Світоліна – Севілл

У третьому колі (1/8 фіналу) Світоліна зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс, яка у другому колі перемогла представницю Франції Варвару Грачову – 6:4, 3:6, 6:2.

Додамо, що раніше до третього раунду турніру в Чарльстоні вийшла українка Ангеліна Калініна, яка здобула перемогу над колишньою першою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії.

За вихід до чвертьфіналу Калініна позмагається з "нейтральною" росіянкою Дар'єю Касаткіною, яка публічно засудила війну РФ проти України.

Нагадаємо, інші дві українські тенісистки Даяна Ястремська та Леся Цуренко не змогли подолати друге коло турніру в Чарльстоні.

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