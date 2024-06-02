Світоліна впевненою перемогою вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2024

За путівку до чвертьфіналу Еліна побореться з четвертою ракеткою світу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№19 WTA) пробилася до 1/8 фіналу Roland Garros-2024.

У третьому колі французького мейджора 29-річна уродженка Одеси здобула впевнену перемогу над румункою Аною Богдан.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:2 на користь нашої співвітчизниці.

Додамо, що під час другого сету поєдинок призупиняли через дощ.

Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції. Раніше у третьому колі турніру вилетіла Даяна Ястремська. Марта Костюк вибула в другому раунді, а Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева поступилися ще на старті основної сітки.

Суперницею Світоліної в матчі за вихід до чвертьфіналу стане четверта ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану.

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