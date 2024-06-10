Світоліна втратила статус першої ракетки України: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Марта Костюк відібрала в Еліни звання найбільш рейтингової української тенісистки.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками Roland Garros-2024. Першою ракеткою України у жіночому розряді стала Марта Костюк, яка випередила Еліну Світоліну.

Після вильоту в 1/8 фіналу французького мейджора Світоліна опустилась на два місця в рейтингу WTA і тепер посідає 21-шу сходинку.

Костюк, незважаючи на поразку в другому колі Відкритого чемпіонату Франції, поліпшила свою становище у світовій класифікації на три позиції. Марта піднялася з 20-го місця на 17-те, встановивши особистий рекорд.

Очолювати світовий рейтинг продовжує полька Іга Швьонтек, яка стала переможницею Roland Garros-2024. Вона виграла цей турнір Grand Slam утретє поспіль та вчетверте за останні п'ять років.

На друге місце в рейтингу WTA піднялася американка Корі Гауфф, яка посунула на третю сходинку "нейтральну" тенісистку з білоруським паспортом Аріну Соболенко.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 11695 очок

2. Корі Гауфф (США) – 7988 (+1)

3. Аріна Соболенко – 7788 (-1)

4. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5973

5. Джессіка Пегула (США) – 4625

6. Маркета Вондроушова (Чехія) – 4503

7. Жасмін Паоліні (Італія) – 4068 (+8)

8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4005

9. Марія Саккарі (Греція) – 3980 (-2)

10. Онс Жабер (Туніс) – 3748 (-1)

...

17. Марта Костюк (Україна) – 2240 (+3)

21. Еліна Світоліна (Україна) – 2100 (-2)

27. Даяна Ястремська (Україна) – 1712 (+5)

46. Ангеліна Калініна (Україна) – 1221 (+2)

59. Леся Цуренко (Україна) – 1048 (-14)

127. Дар'я Снігур (Україна) – 608 (-4)

134. Юлія Стародубцева (Україна) – 557 (+8)

182. Катерина Байндль (Україна) – 421 (-13)

207. Катаріна Завацька (Україна) – 358 (-6)

Першою ракеткою України серед чоловіків залишається Віталій Сачко, який програв на старті кваліфікації Roland Garros. Він опустився на вісім позицій порівняно з попереднім рейтингом і зараз розташовується 203-м.

Очолив рейтинг ATP італієць Яннік Сіннер, який відіграв одну позицію. Іспанець Карлос Алькарас після своєї перемоги у фіналі Roland Garros-2024 піднявся з третього місця на друге.

Своєю чергою, серб Новак Джокович, який перед чвертьфіналом французького мейджора знявся з турніру через травму правого коліна, втратив статус першої ракетки світу і зараз перебуває на третій позиції.

Рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія) – 9525 очок (+1)

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8580 (+1)

3. Новак Джокович (Сербія) – 8360 (-2)

4. Александер Звєрєв (Німеччина) – 8885

5. Данило Медведєв – 6485

6. Андрій Рубльов – 4710

7. Каспер Рууд (Норвегія) – 4025

8. Губерт Гуркач (Польща) – 3995

9. Алекс де Мінор (Австралія) – 3845 (+2)

10. Григор Дімітров (Болгарія) – 3775

...

203. Віталій Сачко (Україна) – 300 (-8)

216. Ілля Марченко (Україна) – 281

342. Вадим Урсу (Україна) – 151 (-3)

Читайте також:

Костюк не зуміла вийти до фіналу парного турніру Roland Garros-2024

Джокович переніс операцію і пропустить Wimbledon-2024

Шість українських тенісисток заявилися до основної сітки Wimbledon-2024