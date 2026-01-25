ТСН у соціальних мережах

Світоліна вибила другу поспіль росіянку та вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2026

Еліна за два сети розібралася із сьомою ракеткою світу Міррою Андрєєвою.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2026.

У матчі 1/8 фіналу 31-річна українка за два сети обіграла 18-річну нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву (№7 WTA) – 6:2, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини. Еліна виконала 4 подачі навиліт і припустилася однієї подвійної помилки.

Світоліна та Андрєєва вдруге перетнулися на корті. Українка взяла реванш у суперниці з держави-агресорки за поразку у чвертьфіналі турніру в американському Індіан-Веллсі в березні минулого року.

Еліна вибила другу поспіль росіянку з Australian Open-2026. У третьому колі мейджора перша ракетка України здолала "нейтральну" Діану Шнайдер з РФ.

Перед цим Світоліна також перемогла іспанку Крістіну Букшу та обіграла польку Лінду Клімовічову.

У чвертьфіналі Еліна позмагається з третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф, яка в 1/8 фіналу обіграла чешку Кароліну Мухову (№19 WTA) – 6:1, 3:6, 6:3.

Світоліна вже повторила особистий рекорд на Australian Open, учетверте в кар'єрі вийшовши до чвертьфіналу на цьому турнірі Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Загалом Еліна учотирнадцяте в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на рівні Grand Slam.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основі турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

