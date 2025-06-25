Світоліна виграла престижну нагороду від Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна стала володаркою престижної нагороди "Heart Awards", яку вручають організатори Кубка Біллі Джин Кінг.

Ця нагорода присуджується тенісисткам, які не лише чудово представляли свою країну на Кубку Біллі Джин Кінг, а й продемонстрували характер, бойові якості та відданість своїй команді.

У голосуванні, яке тривало до 9 червня на офіційному сайті турніру, Еліна обійшла канадку Вікторію Мбоко, американку Бернарду Перу, японка Ену Сібахару та британка Соней Картел.

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Світоліна отримає грошову винагороду за цю нагороду, яку зможе віддати на будь-який благодійний проєкт.

У квітні цього року збірна України зі Світоліною у складі виграла свою відбіркову групу Кубка Біллі Джин Кінг, де змагалася з Польщею та Швейцарією. Обидва свої матчі Еліна виграла – перемогла польку Майю Хвалінську (7:6, 6:3) та швейцарку Жиль Тайхманн (6:4, 6:2).

Збірна України з тенісу вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг вперше після ребрендингу турніру.

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025 відбудеться від 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені. У ньому візьмуть участь вісім збірних.

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Суперником "синьо-жовтих" у чвертьфіналі буде Іспанія. Переможець цього протистояння у півфіналі зіграє з тріумфатором пари Італія – Китай.

В іншій частині турнірної сітки у чвертьфіналах Казахстан протистоятиме США, а Японія зустрінеться з Великою Британією.

Раніше українки двічі в історії грали у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг: 2010-го та 2012-го. Тоді до світової групи виходили вісім команд, які грали матчі на виліт. "Синьо-жовті" вибували одразу в першому раунді.