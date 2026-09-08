Світоліна виступила з важливою заявою після пошкодження її падел-клубу внаслідок атаки росіян

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала те, що її падел-клуб у Києві постраждав унаслідок масованої атаки росіян на місто в ніч проти 8 вересня.

"Станом на сьогодні внаслідок російської агресії загинуло 776 українських спортсменів та спортивних діячів. 942 спортивні споруди по всій Україні пошкоджені або повністю зруйновані. Сьогодні мій клуб, SVITO PADEL, став одним із них.

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Українські спортсмени та наше молоде покоління не мають можливості тренуватися та готуватися до міжнародних змагань на рівних умовах зі спортсменами з інших країн.

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З цим повідомленням я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів та друзів, які підтримують та вболівають за нас, українських спортсменів, які виступають на міжнародній арені, та попросити вашої підтримки і конкретних дій, які можуть допомогти зупинити агресора", — написала Світоліна на своїй сторінці в Instagram.

SVITO Padel Club, який заснували Світоліна та інший відомий український тенісист Сергій Стаховський, зазнав руйнувань від вибухової хвилі, люди не постраждали. Клуб працює на території простору GARAGE, його відкрили в травні цього року.

31-річна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. На її рахунку 20 титулів у одиночному розряді на рівні WTA.

Також українка виграла бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо. Ця нагорода стала першою в історії незалежної України в олімпійському тенісі.

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Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.

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