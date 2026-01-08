- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Окленді
У другому колі змагань українка здолала представницю Великої Британії.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.
У другому колі змагань 31-річна українка перемогла британку Кеті Бултер (№112 WTA).
Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 7:5, 6:4 на користь нашої тенісистки.
За проведений на корті час Світоліна виконала 4 подачі навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.
Еліна дійшла до чвертьфіналу на турнірах WTA вперше від серпня минулого року. Тоді вона на цій стадії у Монреалі поступилася японці Наомі Осаці.
Суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане британка Сонай Картал (№68 WTA), яка в другому раунді обіграла німкеню Еллу Зайдель (№84 WTA) – 6:3, 6:1.
Зазначимо, що в першому колі турніру Еліна розгромила ексросіянку Варвару Грачову (№75 WTA), яка зараз представляє Францію – 6:3, 6:1.
Раніше повідомлялося, що Світоліна вибула на старті парного турніру в Окленді, де вона виступала разом з легендарною американкою Вінус Вільямс.