Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Окленді

У другому колі змагань українка здолала представницю Великої Британії.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

У другому колі змагань 31-річна українка перемогла британку Кеті Бултер (№112 WTA).

Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 7:5, 6:4 на користь нашої тенісистки.

За проведений на корті час Світоліна виконала 4 подачі навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.

Еліна дійшла до чвертьфіналу на турнірах WTA вперше від серпня минулого року. Тоді вона на цій стадії у Монреалі поступилася японці Наомі Осаці.

Суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане британка Сонай Картал (№68 WTA), яка в другому раунді обіграла німкеню Еллу Зайдель (№84 WTA) – 6:3, 6:1.

Зазначимо, що в першому колі турніру Еліна розгромила ексросіянку Варвару Грачову (№75 WTA), яка зараз представляє Францію – 6:3, 6:1.

Раніше повідомлялося, що Світоліна вибула на старті парного турніру в Окленді, де вона виступала разом з легендарною американкою Вінус Вільямс.

