Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру в Штутгарті

У чвертьфіналі українка здолала 14-ту ракетку світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 500 у німецькому Штутгарті.

У чвертьфіналі 31-річна українка обіграла чеську тенісистку Лінду Носкову (№14 WTA) з рахунком 7:6, 7:5. Матч тривав 1 годину та 42 хвилини.

Зазначимо, що Світоліна розпочала ці змагання з другого кола, де розгромила німкеню Єву Лис (№75 WTA) з рахунком 6:1, 6:0.

У півфіналі суперницею Еліни стане переможниця пари Кароліна Мухова (Чехія, №12 WTA) — Корі Гауфф (США, №3 WTA).

Раніше повідомлялося, що Світоліна та ще шість українок автоматично увійшли до основної сітки Roland Garros-2026.

