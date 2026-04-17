Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру в Штутгарті
У чвертьфіналі українка здолала 14-ту ракетку світу.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 500 у німецькому Штутгарті.
У чвертьфіналі 31-річна українка обіграла чеську тенісистку Лінду Носкову (№14 WTA) з рахунком 7:6, 7:5. Матч тривав 1 годину та 42 хвилини.
Зазначимо, що Світоліна розпочала ці змагання з другого кола, де розгромила німкеню Єву Лис (№75 WTA) з рахунком 6:1, 6:0.
У півфіналі суперницею Еліни стане переможниця пари Кароліна Мухова (Чехія, №12 WTA) — Корі Гауфф (США, №3 WTA).
Раніше повідомлялося, що Світоліна та ще шість українок автоматично увійшли до основної сітки Roland Garros-2026.