Світоліна йде за першим титулом Grand Slam: визначилися півфінальні пари Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Відбулися всі матчі 1/4 фіналу Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді. Відтак визначилися півфінальні пари турніру.

Боротьбу за трофей продовжує і одна з шести українок, що потрапили до основної сітки – Еліна Світоліна, яка в чвертьфіналі розгромила третю ракетку світу американку Корі Гауфф (6:1, 6:2).

У півфіналі Світоліна побореться з першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко.яка у чвертьфіналі перемогла американку Іву Йович (6:3, 6:0). Цей матч відбудеться в четвер, 29 січня. Початок – не раніше 10:30 за київським часом.

Раніше Світоліна та Соболенко шість разів зустрічалися в очних протистояннях, українка виграла у білоруски лише один поєдинок.

В іншому півфіналі Australian Open-2026 позмагаються представниця Казахстану Олена Рибакіна та американка Джессіка Пегула. Цей матч також відбудеться 29 січня, початок – не раніше 12:00 за київським часом.

У чвертьфіналі Рибакіна обіграла польку Ігу Швьонтек (7:5, 6:1), тоді як Пегула перемогла свою співвітчизницю Аманду Анісімову (6:2, 7:6).

Півфінальні пари Australian Open-2026 (жіноча сітка)

Аріна Соболенко (№1 WTA) – Еліна Світоліна (Україна, №12 WTA)

Джессіка Пегула (США, №6 WTA) – Олена Рибакіна (Казахстан, №5 WTA)

Еліна вперше в кар’єрі зіграє в півфіналі Australian Open. Цього року вона оновила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025).

Для Світоліної це буде четвертий у кар'єрі півфінал на мейджорах. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не виходила до фіналу турнірів Grand Slam.

Додамо, що в основній сітці Australian Open-2026 було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.