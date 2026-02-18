ТСН у соціальних мережах

Проспорт
49
1 хв

Світоліна з камбеком вийшла до чвертьфіналу турніру в Дубаї

Українка здолала 13-ту ракетку світу.

Автор публікації
Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) перемогла швейцарку Белінду Бенчич (№13 WTA) в матчі 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ).

Поєдинок завершився вольовою перемогою 31-річної українки з рахунком 4:6, 6:1, 6:3.

Зазначимо, що у другому колі Еліна на відмові пройшла іспанку Паулу Бадосу (№70 WTA). Українка отримала сьомий номер посіву й пропустила перше коло.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти хорватки Антонії Ружич (№67 WTA ), яка пройшла Олену Рибакину (№3 WTA) – казахстанка знялася в третьому сеті через погане самопочуття.

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.

