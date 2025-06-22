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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна з перемоги розпочала трав'яний сезон перед Wimbledon-2025

Еліна успішно стартувала на змаганнях у німецькому Бад-Гомбурзі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) вийшла до другого кола турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.

У першому раунді змагань 30-річна уроджена Одеси обіграла бельгійку Елізу Мертенс (№20 WTA) – 7:5, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин. Світоліна виконала 3 подачі навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

В 1/8 фіналу суперницею Еліни стане переможниця матчу між китаянкою Ван Сіньюй (№49 WTA) та бразилійкою Беатріс Хаддад Майєю (№21 WTA).

Матч проти Мертенс був для Світоліної першим на траві 2025 року. Перед цим вона планувала зіграти на трав'яному турнірі WTA 500 у Берліні, проте знялася зі змагань.

Незабаром Еліна виступить в основній сітці Wimbledon-2025, матчі якого триватимуть від 30 червня до 13 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
240
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