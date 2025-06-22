- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 240
- Час на прочитання
- 1 хв
Світоліна з перемоги розпочала трав'яний сезон перед Wimbledon-2025
Еліна успішно стартувала на змаганнях у німецькому Бад-Гомбурзі.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) вийшла до другого кола турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.
У першому раунді змагань 30-річна уроджена Одеси обіграла бельгійку Елізу Мертенс (№20 WTA) – 7:5, 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин. Світоліна виконала 3 подачі навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.
В 1/8 фіналу суперницею Еліни стане переможниця матчу між китаянкою Ван Сіньюй (№49 WTA) та бразилійкою Беатріс Хаддад Майєю (№21 WTA).
Матч проти Мертенс був для Світоліної першим на траві 2025 року. Перед цим вона планувала зіграти на трав'яному турнірі WTA 500 у Берліні, проте знялася зі змагань.
Незабаром Еліна виступить в основній сітці Wimbledon-2025, матчі якого триватимуть від 30 червня до 13 липня.