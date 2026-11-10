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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна з поразки стартувала на Підсумковому турнірі WTA

Еліна програла безпрапорній росіянці Міррі Андрєєвій.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) зазнала поразки від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої (№3 WTA) в першому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026.

Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 0:6.

Це була третя очна зустріч тенісисток. Світоліна вдруге поступилася Андрєєвій.

Огляд матчу

В іншому матчі стартового туру цієї групи безпрапорна білоруска Аріна Соболенко здобула перемогу над чешкою Кароліною Муховою — 7:6, 7:5.

Наступний поєдинок на турнірі Еліна проведе у середу, 11 листопада, проти Мухової.

Світоліна вчетверте в кар'єрі та вперше від 2019 року виступає на Підсумковому турнірі WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го дійшла до фіналу.

Україна вперше представлена двома тенісистками на Підсумковому турнірі WTA. Раніше Марта Костюк дебютувала тут з поразки від чешки Лінди Носкової.

Підсумковий турнір WTA триватиме від 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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