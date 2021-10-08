Світоліна з впевненої перемоги стартувала на турнірі в Індіан-Веллсі

Світоліна з впевненої перемоги стартувала на турнірі в Індіан-Веллсі

Для проходу в наступний етап змагань їй знадобилося менше півтори години.

Найкраща тенісистка України та сьома в світовому рейтингу, Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

27-річна Світоліна в рамках 2-го кола змагань (1/32 фіналу) впевнено перемогла представницю Чехії - Терезу Мартинцову. Зустріч, яка тривала менше півтори години, завершилася з рахунком 6:2 , 7:5 .

Зазначимо, що за цей час Еліна здійснила одну подачу "на виліт", припустилася чотирьох подвійних помилок та виграла 5 з 12 "брейків".

Таким чином, українка, яка посіяна на цьому турнірі під четвертом номером, вийшла до третього кола. Там на Світоліну чекає румунка - Сорана Кирстя (32 номер змагань, прим.). Досвідчена тенісистка в паралельному матчі розібралася з японкою Місакі Дої - 6:2, 6:3.

Додамо, що продовжують боротьбу в Індіан-Веллсі ще дві українки - Даяна Ястремська та Марта Костюк. Перша в стартовому матчі турніру перемогла Ельзу Жакемо з Франції (6:2, 6:4) і тепер в другому раунді поміряється силами з Паулою Бадосою (Іспанія). Що стосується Костюк, то вона в першому колі здолала Чжан Шуай (Китай) - 6:3, 1:6, 6:2. Далі на Марту очікує потужна Сімона Халеп (Румунія).

Натомість, припинили свою участь у цих змаганнях Ангеліна Калініна та Катерина Козлова. Вони в рамках 1/64 фіналу поступилися Шелбі Роджерс (США) - 6:7, 2:6 та Людмилі Самсоновій (Росія) - 4:6, 6:7 відповідно.

Турнір в Індіан-Веллсі-2020 скасували через коронавірус ;

; Чинною переможницею є Бьянка Андрееску.

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