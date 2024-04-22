Світоліна залишилася першою ракеткою України, особистий рекорд Костюк: оновлені рейтинги WTA та ATP

Лідирують у світовій класифікації Іга Швьонтек і Новак Джокович.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками минулого змагального тижня.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка зберегла 18-ту позицію.

Впритул наблизилася до топ-20 українка Марта Костюк, яка стала віцечемпіонкою турніру WTA 500 у Штутгарті. На шляху до фіналу вона здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 світового рейтингу, а у вирішальному матчі за титул поступилася четвертій ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану.

Завдяки своєму успішному виступу Костюк піднялася на 21-ше місце в рейтингу WTA, встановивши особистий рекорд. До цього її найкращим результатом була 26-та позиція.

Очолювати світовий рейтинг продовжує полька Іга Швьонтек. Другою йде "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, а замикає топ-3 американка Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 10560 очок

2. Аріна Соболенко – 7848

3. Корі Гауфф (США) – 7258

4. Олена Рибакіна (Казахстан) – 6293

5. Джессіка Пегула (США) – 4870

6. Марія Саккарі (Греція) – 4195

7. Маркета Вондроушова (Чехія) – 4090 (+1)

8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4000 (-1)

9. Онс Жабер (Туніс) – 3533

10. Олена Остапенко (Латвія) – 3438

...

18. Еліна Світоліна (Україна) – 2457

21. Марта Костюк (Україна) – 2235 (+6)

32. Ангеліна Калініна (Україна) – 1666

34. Даяна Ястремська (Україна) – 1597 (-1)

41. Леся Цуренко (Україна) – 1363

125. Дар'я Снігур (Україна) — 623 (+7)

142. Юлія Стародубцева (Україна) – 533 (-4)

176. Катерина Байндль (Україна) – 426 (-1)

181. Катаріна Завацька (Україна) – 418

271. Анастасія Соболєва (Україна) – 272 (+29)

Першою ракеткою України серед чоловіків залишається Віталій Сачко, який втратив вісім позицій і тепер розташовується 189-м в рейтингу ATP.

Статус першої ракетки світу зберіг серб Новак Джокович. На другому та третьому місцях залишилися італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас відповідно.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербія) – 9990 очок

2. Яннік Сіннер (Італія) – 8660

3. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8145

4. Данило Медведєв – 7085

5. Александер Звєрєв (Німеччина) – 5425

6. Каспер Рууд (Норвегія) – 4480

7. Стефанос Циципас (Греція) — 4030

8. Андрій Рубльов – 3830

9. Губерт Гуркач (Польща) – 3675

10. Григор Дімітров (Болгарія) – 3640

...

189. Віталій Сачко (Україна) – 325 (-8)

240. Ілля Марченко (Україна) – 243 (-1)

349. Вадим Урсу (Україна) – 149 (+6)

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