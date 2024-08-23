Світоліна зазнала поразки та не змогла вийти до півфіналу турніру в Монтерреї (відео)

Еліна не впоралася з чешкою Ліндою Носковою.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла вийти до півфіналу турніру WTA 500 у мексиканському Монтерреї.

У чвертьфіналі 29-річна уродженка Одеси програла шостій сіяній, 19-річній Лінді Носковій з Чехії. Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився поразкою українки з рахунком 4:6, 4:6.

Огляд матчу Носкова – Світоліна

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Світоліна перемогла ексросіянку Еліну Аванесян, яка від серпня 2024 року виступає під прапором Вірменії. Після свого тріумфу українка не потиснула суперниці руку.

Світоліна була останньою українкою в одиночному розряді турніру в Монтерреї. Раніше у першому колі вилетіли Ангеліна Калініна та Катерина Володько.

Наступним турніром для Світоліної стане US Open-2024, основна сітка якого стартує у понеділок, 26 серпня.

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