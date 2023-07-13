Світоліна зазнала поразки та не зуміла вийти до фіналу Wimbledon-2023

Еліна не змогла вперше в кар'єрі дістатися фіналу Вімблдонського турніру.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до фіналу Wimbledon 2023 року.

У півфіналі 28-річна уродженка Одеси поступилася чешці Маркеті Вондроушовій.

Матч завершився поразкою українки з рахунком 3:6, 3:6. Тенісистки провели на корті одну годину та 16 хвилин.

У фіналі Вондроушова зіграє проти переможниці другого півфіналу між Онс Жабер (Туніс) та білорускою Аріною Соболенко, яка через війну в Україні допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Зазначимо, що Світоліна вдруге в кар'єрі грала в півфіналі Wimbledon. Вперше Еліна виходила до 1/2 фіналу на цьому турнірі Grand Slam 2019 року, але тоді програла майбутній чемпіонці, румунці Симоні Халеп.

Раніше повідомлялося, що Світоліна в 1/8 фіналу Wimbledon-2023 обіграла експершу ракетку світу, білоруску Вікторію Азаренко. У чвертьфіналі українка обіграла чинну найкращу тенісистку планети, польку Ігу Швьонтек.

Світоліна завдяки своєму успішному виступу на нинішньому Вімблдоні поверне собі звання першої ракетки України. У новому рейтингу за підсумками Wimbledon вона випередить Ангеліну Калініну.

Нагадаємо, на початку квітня Світоліна повернулася на корт після декрету. У середині жовтня минулого року Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

На першому турнірі Великого шолома після народження доньки – Roland Garros – Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де програла Соболенко.

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