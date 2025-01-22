Світоліна зазнала поразки у чвертьфіналі та залишила Australian Open-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) не змогла вийти до півфіналу одиночного розряду Australian Open-2025.

В 1/4 фіналу 30-річна уродженка Одеси в напруженій боротьбі поступилася американці Медісон Кіз (№14 WTA). Матч тривав 1 годину 54 хвилини і закінчився з рахунком 6:3, 3:6, 4:6.

За проведений на корті час Еліна 3 рази подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 1 з 2 брейкпойнтів. Також на її рахунку 20 віннерсів та 15 невимушених помилок.

Це була шоста очна зустріч тенісисток. В особистих дуелях рахунок став 4:2 на користь Кіз.

У півфіналі Медісон зіграє проти польки Іги Швьонтек (№2 WTA), яка у чвертьфіналі розбила американку Емму Наварро (№8 WTA) з рахунком 6:1, 6:2.

Еліна удванадцяте зіграла у чвертьфіналі турнірів серії Grand Slam. Вона тричі діставалася цієї стадії на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 рази на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), двічі на US Open (2019, 2021) та три рази на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

Таким чином, Світоліна не зуміла оновити особистий рекорд на Відкритому чемпіонаті Австралії. Раніше вона також вибувала з цього турніру Grand Slam на стадії чвертьфіналу 2018-го та 2019 року.

Світоліна – остання українка, яка попрощалася з Australian Open-2025. Раніше перший раунд змагань не змогли подолати Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. А Марта Костюк і Даяна Ястремська вибули в третьому колі.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

Раніше повідомлялося, що в 1/8 фіналу австралійського мейджора Світоліна перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Вероніку Кудерметову.

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