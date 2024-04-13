Світоліна зазнала поразки в третій грі матчевої зустрічі Україна – Румунія на Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу програла третій поєдинок матчевої зустрічі проти Румунії у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна не подужала Ану Богдан.

Напружений матч тривав 2 години 51 хвилину та завершився поразкою нашої співвітчизниці з рахунком 4:6, 6:4, 3:6.

Таким чином, рахунок у матчевій дуелі став 2:1 на користь українок. У перший ігровий день свої одиночні матчі виграли Леся Цуренко (перемогла Ану Богдан) та Еліна Світоліна (обіграла Жаклін Крістіан).

Для загальної перемоги "синьо-жовтим" залишається виграти ще один поєдинок. Попереду 13 квітня заплановані зустрічі Цуренко – Крістіан, а також поєдинок у парному розряді, де Україну представлять Людмила та Надія Кіченок, а Румунію – Анка Тодоні та Мара Гає.

Додамо, що у складі румунської команди відсутня її лідерка – експерша ракетка світу Сімона Халеп, у якої виникли проблеми зі здоров'ям після турніру в Маямі.

Переможець матчу Україна – Румунія вийде до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг, а команда, що програє, повернеться до раунду плейоф.

Зазначимо, що Україна третій рік поспіль намагається пробитися до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. 2022 року наші тенісистки поступилися збірній США, а 2023-го – команді Чехії.

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