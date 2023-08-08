Світоліна зазнала розгромної поразки на старті турніру WTA у Монреалі

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до другого кола турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.

У стартовому раунді змагань Світоліна (№26 WTA) програла американці Даніель Коллінс (№48 WTA).

Матч тривав одну годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2 на користь представниці США.

За проведений на корті час Еліна тричі подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і не реалізувала жодного з двох брейкпоінтів.

Зазначимо, що це була друга в історії очна зустріч між Світоліною та Коллінс. Уперше тенісистки грали між собою на початку 2020 року на турнірі WTA у Брісбені – тоді американка також виграла за підсумками двох сетів.

У другому колі турніру в Монреалі суперницею Коллінс стане Марія Саккарі з Греції (№9 WTA).

Раніше в першому колі турніру в Монреалі вибула ще одна українка Ангеліна Калініна, поступившись американці Слоан Стівенс з рахунком 4:6, 6:7.

Пізніше свої поєдинки першого раунду цих змагань проведуть ще дві українські тенісистки – Марта Костюк та Леся Цуренко. Опоненткою Костюк буде китаянка Чжен Ціньвень, а Цуренко зустрінеться з хорваткою Петрою Мартич.

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