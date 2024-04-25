Світоліна зазнала сенсаційного фіаско на старті престижного турніру в Мадриді

Еліна не впоралася з 55-ю ракеткою світу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№18 WTA) не змогла подолати друге коло турніру WTA 1000 в Мадриді.

29-річна уродженка Одеси отримала 16-й номер посіву на цих змаганнях і стартувала одразу з другого раунду, де сенсаційно поступилася іспанці Сарі Соррібес Тормо (№55 WTA).

Матч тривав 2 години 13 хвилин і закінчився поразкою української тенісистки з рахунком 3:6, 5:7.

Зазначимо, що у другому сеті українка вела в рахунку 4:1, однак іспанка змогла відігратися та здобути перемогу в поєдинку.

За проведений на корті час Світоліна виконала 2 подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала 4 з 9 брейкпойнтів.

Додамо, що раніше з турніру в Мадриді вибула українка Леся Цуренко, яка в першому колі програла 170-й ракетці світу філіппінці Александрі Еалі (6:2, 4:6, 4:6).

На цих змаганнях Україну продовжують представляти Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, які повинні стартувати з другого раунду.

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