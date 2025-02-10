Світоліна здійснила ефектний камбек і перемогою стартувала на турнірі в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№22 WTA) успішно стартувала на турнірі WTA 1000 в Досі (Катар).

30-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над чешкою Маркетою Вондроушовою (№34 WTA).

Матч тривав 1 годину і 55 хвилин. Українка "всуху" програла перший сет – 0:6, але потім виграла дві наступні партії – 6:2, 7:5.

За проведений на корті час Еліна один раз подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 5 з 9 брейкпойнтів.

Це була сьома очна зустріч тенісисток. Чотири з цих поєдинків завершилися на користь Світоліної, ще тричі тріумфувала чеська тенісистка.

Цікаво, що Світоліна лише вдруге в кар'єрі перемогла в матчі, в якому поступилася в першому сеті 0:6. Уперше їй подібне вдалося ще на турнірі в Римі 2018 року, коли вона здолала росіянку Дар'ю Касаткіну з рахунком 0:6, 6:2, 6:3.

У наступному раунді змагань Еліна зустрінеться з п'ятою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою.

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