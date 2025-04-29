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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
94
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1 хв

Світоліна здобула десяту перемогу поспіль та вийшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді

В 1/8 фіналу Еліна впоралася з колишньою третьою ракеткою світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно піднялася на 17-ту позицію в рейтингу WTA, пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

В 1/8 фіналу 30-річна українка здобула перемогу над колишньою третьою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції (№82 WTA) – 6:3, 6:4.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Світоліна двічі подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Зазначимо, що поєдинок повинен був відбутися 28 квітня, але його перенесли через масовий блекаут.

Еліна вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді. На шляху до цієї стадії вона раніше також обіграла британку Сонай Картал і Олену Рибакіну з Казахстану.

Переможна серія Світоліної подовжилася до 10 поєдинків. Причому всі свої останні десять матчів Еліна виграла з рахунком 2:0, тобто не програла жодного сету.

Крім Світоліної, на змаганнях в іспанській столиці Україну продовжує представляти Марта Костюк, яка 29 квітня о 22:30 зіграє поєдинок 1/8 фіналу проти "нейтральної" росіянки Анастасії Потапової.

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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