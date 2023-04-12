Світоліна здобула першу перемогу після повернення з декрету

Зірка українського тенісу вдало стартувала на турнірі у Швейцарії.

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі ITF W60 у швейцарському К'яссо.

28-річна українка в першому раунді основної сітки перемогла румунку Єлену-Габріелу Русе.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Еліна впевнено обіграла суперницю за два сети – 6:4, 6:2.

У другому колі змагань українка зіграє з бельгійкою Александрою Ігнатік.

Додамо, що на початку квітня Світоліна зіграла перший матч після повернення з декрету. На старті турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні українка в напруженій боротьбі поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

Нагадаємо, у середині жовтня минулого року Світоліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. Дівчинці дали ім'я Скай.

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